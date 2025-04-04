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الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يلتقى مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية. 
حيث استمع  الأنبا باسيليوس لكل الآراء والمقترحات و المعوقات من قبل الحاضرين 
وأعطي الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها لهم على أهمية الالتزام و التفاني فى العمل بأمانة و إخلاص .
 

في ختام كلمته اعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته ووضع رؤى و آليات لتنظيم امور العمل للعمل بها الفترة المقبلة .
وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية بالإيبارشية .

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