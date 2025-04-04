الأنبا باسيليوس يلتقى مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية

التقى الأنبا باسيليوس مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، صباح اليوم الجمعة، مسؤولي مكتب التنمية بالإيبارشية.

حيث استمع الأنبا باسيليوس لكل الآراء والمقترحات و المعوقات من قبل الحاضرين

وأعطي الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لهم مؤكدا فيها لهم على أهمية الالتزام و التفاني فى العمل بأمانة و إخلاص .



في ختام كلمته اعطى الأنبا باسيليوس توجيهاته و توصياته ووضع رؤى و آليات لتنظيم امور العمل للعمل بها الفترة المقبلة .

وجدير بالذكر تأتى هذه الزيارة في إطار اهتمام وحرص صاحب الأنبا باسيليوس متابعة كل المكاتب الخدمية بالإيبارشية .