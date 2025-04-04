تراجع أسعار الذهب مع وضوح سياسة ترامب بشأن الرسوم الجمركية

انخفضت أسعار الذهب اليوم /الجمعة/ مع إعادة تقييم المستثمرين لتوقعاتهم بشأن المخاطر في أعقاب إجراءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، والتي وفرت مزيدًا من الوضوح بشأن اتجاهات السوق، لكنها أثارت مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي.

وسجلت أسعار الذهب خلال التعاملات الفورية انخفاضا بنسبة 0.5% لتصل إلى 3097.99 دولار للأوقية. ومع ذلك لا تزال السبائك في طريقها لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، مدعومة بجاذبيتها كملاذ آمن ساعد الذهب على بلوغ ثلاثة مستويات قياسية مرتفعة خلال الأسبوع الجاري.

كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.1% لتصل إلى 3118.90 دولار للأوقية. وكان الذهب قد انخفض خلال الجلسة السابقة بأكثر من 2% حيث أثارت رسوم ترامب الجمركية على الواردات عمليات بيع واسعة النطاق أثرت على تجار السبائك.

وجاء التراجع الحاد للذهب بعد ساعات فقط من وصوله إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3167.57 دولار للأوقية.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في التعاملات الفورية بنسبة 1% ليصل إلى 31.56 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاتين بنسبة 0.6% ليصل إلى 946.40 دولار للأوقية، وانخفض سعر البلاديوم بنسبة 0.8% ليصل إلى 920.75 دولار للأوقية.

