رئيس الحكومة المؤقتة في بنجلاديش: أولويتنا القصوى هي إجراء الانتخابات في أقرب وقت

قال رئيس الحكومة البنغالية المؤقتة محمد يونس، اليوم الجمعة، إن الأولوية القصوى لحكومته تتمثل في إجراء الانتخابات الوطنية بالبلاد في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يونس في القمة السادسة لمبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات (بيمستيك) المنعقدة في العاصمة التايلاندية (بانكوك)، وذلك وفقا لما أوردته شبكة "تشانيل 24" البنغالية.

وأكد يونس أنه سيتم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وقائمة على المشاركة بمجرد إيفاء الحكومة المؤقتة بالتزاماتها المتمثلة في تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والنمو على المدى الطويل.

يذكر أن (بيمستيك) هي منظمة دولية تضم مجموعة من البلدان في جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وهي: بنجلاديش والهند وميانمار وسريلانكا وتايلاند وبوتان ونيبال.. وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والسياحة وتنمية الموارد البشرية والزراعة ومصايد الأسماك والنقل والاتصالات والنسيج والجلود.

