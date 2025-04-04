كيف استعدت دار الأوبرا للاحتفال بيوم اليتيم؟

استعدت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، لإقامة فعاليات الكرنفال الاحتفالى بمناسبة "يوم اليتيم" والتى تحتضنها عدة مواقع بالأوبرا هى المسرحين الصغير والمكشوف، الساحة الخارجية، قاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، وذلك بدءًا من الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة 4 أبريل وحتى الساعة الخامسة مساءً.

وأكد الدكتور علاء عبد السلام، أن الأوبرا وجهت الدعوة للعديد من دور الرعاية والمؤسسات المتخصصة لحضور أبنائها فعاليات يوم اليتيم تجسيدًا لدورها الاجتماعى، كأحد أهم المنارات الفنية والثقافية الرائدة فى مصر والوطن العربى.

وأضاف، أن الأنشطة تسعى لخلق أجواء داعمة ومحفزة للمشاركين لتعزيز شعورهم بالانتماء وإبراز مواهبهم ونشر الإبداع باعتباره من الأدوات الفاعلة لبناء الإنسان وتنمية وتطوير الوجدان.

يتضمن الكرنفال العديد من الأنشطة التفاعلية إلى جانب استضافة عدد من نجوم الفن وعروضاً للدارسين بمركز تنمية المواهب بإشراف الدكتور سامح صابر.

ويشمل فصل الإيقاع تدريب وقيادة الفنان سعيد الأرتيست، عرض الليلة الكبيرة لفصل الباليه تدريب الدكتورة عيشة فؤاد، كورال أطفال وشباب تنمية المواهب تدريب وقيادة الدكتور محمد عبد الستار ، ورشة رسم ونحت للأطفال تدريب الدكتور إيهاب كشكوشة؟

بالإضافة إلى عرض فيلم أنيميشن (مشبك شعر) إخراج عطية عادل خيرى والذى يعد أول عمل رسوم متحركة مصري بتقنية الأبعاد الثلاثية وقام بأداء الأصوات للفنانين "أحمد راتب، ريهام عبد الغفور، إيناس مكى، لطفى لبيب"، وفكرته مستلهمة من أحد النصوص الفرعونية القديمة حيث تبرز الأحداث قيمة التواضع والعدل والرحمة والولاء مقابل الشر والغرور من إعداد نورا غنيم وإشراف الإدارة العامة للنشاط الثقافي.