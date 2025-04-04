تعرف عروض ثالث أيام مهرجان SITFY-Georgia بدورته الأولى

يشهد اليوم الثالث من فعاليات الدورة الأولى بمهرجان SITFY-Georgia، الذي يستمر حتى 6 أبريل الجاري، بالعاصمة تبليسي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، مجموعة من العروض المتنوعة من جورجيا وقطر ورومانيا.

يبدأ اليوم بجولة سير لمدينة تبليسي، وذلك في الواحدة ظهرا، ثم تبدأ أولى فعاليات اليوم بالعرض الجورجي "باراجانوف" وهو عرض دمي للكبار، يعقبه في الخامسة مساء تقديم العرض المسرحي "زري" لفرقة مسرح قطر، ومن تأليف فلول الفليكاوي، وإخراج محمد الملا.

أما في الثامنة مساء، يختتم اليوم بالعرض الروماني "كنت وكان" إنتاج الاثينيوم الوطني في باش، تأليف وإخراج اوفيديو إيفان.

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي أقيم في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر الماضي، وكانت دورته تحمل اسم المخرج الراحل جلال الشرقاوي، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، ويرأس المهرجان شرفيا سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ويقام تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، واللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وبدعم من وزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.