كوت ديفوار ترفع سعر شراء الكاكاو من المنتجين

أعلنت السلطات في كوت ديفوار أنها سترفع سعر شراء حبوب الكاكاو من المزارعين إلى 2200 فرنك أفريقي (حوالي 3.6 دولار أمريكي) للكيلو جرام خلال موسم الحصاد الأوسط، الذي بدأ في جميع أنحاء البلاد أمس الأول الأربعاء.

أورد ذلك موقع "ابيدجان دوت نت" الاخباري نقلا عن وزير الزراعة والتنمية الريفية وإنتاج الغذاء الايفواري كوبينان كواسي أدجوماني في مؤتمر صحفي.

وأشار الموقع إلى ان كوت ديفوار تشهد موسمين لحصاد الكاكاو سنويًا، موسم الحصاد الرئيسي من الأول من أكتوبر إلى الحادي والثلاثين من مارس، وموسم الحصاد الأوسط والذي يمتد من أبريل إلى سبتمبر.

وفي بداية الموسم الرئيسي في أكتوبر الماضي، حددت الحكومة سعر الشراء من المنتجين للكيلوجرام الواحد من الكاكاو عند 1800 فرنك أفريقي.

وتصب هذه الزيادة في أسعار الكاكاو في مصلحة المنتجين الإيفواريين، الذين يمثلون نسبة كبيرة من السكان العاملين في البلاد.

وتعد كوت ديفوار أكبر منتج للكاكاو في العالم، حيث تنتج ما يقرب من 45% من محصول الكاكاو في العالم، مع إنتاج يزيد عن مليوني طن من حبوب الكاكاو.وتساهم موارد الكاكاو بنحو 15% في الناتج المحلي الإجمالي، كما تمثل ما يقرب من 40% من عائدات التصدير في البلاد.

