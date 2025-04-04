رئيس كوريا الجنوبية المعزول يعتذر عن فشله في الارتقاء لمستوى توقعات الشعب

أعرب رئيس كوريا الجنوبية المعزول يون سوك يول، اليوم الجمعة، عن اعتذاره لفشله في الارتقاء إلى مستوى توقعات الشعب، وذلك بعدما أيدت المحكمة الدستورية قرار عزله من منصبه.

وأعرب يون - في رسالة أصدرها فريق الدفاع ونقلتها هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- عن امتنانه لكل من قام بتقديم الدعم له، مشيرا إلى أنه كان شرفا عظيما له العمل من أجل كوريا الجنوبية، كما أنه سيدعو دائما لبلاده وشعبها.

وكانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد أيدت بالإجماع في وقت سابق اليوم مقترح عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه، مشيرة إلى أنه قام بانتهاك الدستور بحشده القوات ضد السلطة التشريعية وانتهاكه الحقوق المدنية الأساسية.

يشار إلى أن يون سوك يول قد أعلن في الثالث من ديسمبر الماضي حالة الطوارئ في البلاد في خطاب متلفز للأمة، وقال إن الأحكام العرفية ضرورية لحماية النظام الدستوري والقضاء على القوى الموالية لكوريا الشمالية في البلاد، إلا أنه رفعها عقب مرور وقت قصير بعد رفض الجمعية الوطنية لها.

