ads
الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

انخفاض أسعار النفط مسجلًا أسوأ أسبوع منذ أشهر بسبب رسوم ترامب الجمركية

النفط
النفط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انخفضت أسعار النفط بصورة أكبر خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهة لتسجيل أسوأ أسبوع لها منذ أشهر بسبب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأثارت المخاوف بشأن حرب تجارية عالمية قد تؤثر سلبا على الطلب على النفط.
وسجلت العقود الآجلة لخام "برنت" تراجعات بمقدار 31 سنتا أو بنسبة 0.4% لتصل إلى 69.83 دولار للبرميل كما انخفضت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 32 سنتا أو بنسبة 0.5%، لتصل إلى 66.63 دولار للبرميل.

ويتجه خام "برنت" لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له من حيث النسبة المئوية منذ الأسبوع المنتهي في 14 أكتوبر الماضي، وسجل "خام غرب تكساس الوسيط" أكبر خسارة أسبوعية له منذ الأسبوع المنتهي في 21 يناير الماضي.

الرسوم الجمركية النفط ترامب