بوركينا فاسو: تحييد عشرات الإرهابيين خلال الأسبوعين الماضيين

أعلنت قوات الدفاع والأمن في بوركينا فاسو أنها تمكنت من "تحييد" عشرات الإرهابيين خلال الأسبوعين الماضيين في عدة مناطق بالبلاد.

وقال الجيش البوركيني، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية إن قوات الدفاع والأمن البوركينية نجحت في تدمير قواعد إرهابية وتحييد قادة لمجموعات إرهابية واستعادة كمية كبيرة من العتاد الحربي.

وأشار إلى أن شهر مارس 2025 شهد تكثيفا للعمليات العسكرية التي نفذت على وجه الخصوص في مناطق "وسط"، و"شرق" و"الشمال" ومنطقة "بوكل دو موهون"، مما سمح بـ"تحييد" عشرات الإرهابيين في جميع أنحاء البلاد.

