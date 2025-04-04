الأمن يكشف تفاصيل مقتل طالب على يد عامل داخل محل بلاي ستيشن بحلوان

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام عامل بالتعدى على طالب مما أودى بحياته وضبط مرتكب الواقعة.

تابعت أجهزة الأمن، تداول منشور مصحوب بصورة عبر إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على صديقه داخل أحد محال الألعاب الإلكترونية بحلوان بالقاهرة.

وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة حلوان بالقاهرة إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله جثمان طالب - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرا بإصابته بجرح طعنى نافذ بالصدر إثر ادعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبسؤال والدة المتوفى وشقيقه، قررا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى وعامل- مقيم بدائرة القسم؛ حال تواجدهما بأحد محال الألعاب الإلكترونية، قام على إثرها المشكو فى حقه بالتعدى على المتوفى باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته والتى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوات الشرطة، من ضبط المتهم، والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة.