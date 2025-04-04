"قميص السعادة" على مسرح قصر ثقافة ديرب نجم

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة على مسرح قصر ثقافة ديرب نجم العرض المسرحي "قميص السعادة"، تأليف السيد حافظ، وإخراج مهدي يحيى، بمشاركة فريق عمل ضم شادي الحلوجي (ديكور)، نبيل الحلوجي (تنفيذ الديكور والعرائس)، الموسيقار أحمد إبراهيم (التوزيع والهندسة الصوتية)، مجدي فرج (إضاءة)، نبيل مصيلحي (أشعار)، ومحمد عبد العزيز (ألحان وغناء)، إلى جانب مشاركة كل من عمر القناص، بسنت ياسر، وآلاء محمد في الأداء الغنائي.

تدور أحداث المسرحية حول الوزير سمعان، الذي يسعى للسيطرة على الحكم عبر التواطؤ مع رئيس الشرطة همام والطبيب شعبان، لإقناع السلطان بأنه مريض، وأن علاجه الوحيد يكمن في ارتداء "قميص السعادة"، لإبعاده عن الناس. لكن مهرج القصر يتدخل، كاشفا المؤامرة، ويصطحب السلطان إلى السوق، حيث يتعرف على أحوال رعيته، وتتوالى الأحداث في إطار مشوق يبرز مفهوم السعادة من وجهة نظر أبطال العرض.

وضمن أنشطة إقليم شرق الدلتا الثقافي، بإشراف الكاتب أحمد سامي خاطر، نظم بيت ثقافة مباشر محاضرة بعنوان "أهمية نهر النيل لمصر"، قدّمها السيد عبد القادر، مدرس التاريخ، حيث تناول نشأة نهر النيل ومنابعه، وأهميته لمصر والمصريين، باعتباره المصدر الرئيسي للمياه، وأساس الزراعة والري، فضلًا عن دوره في توليد الطاقة الكهربائية، وأثره في نشوء الحضارات القديمة على ضفتيه.

جاء البرنامج ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بعيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات، التي شملت عروضا للموسيقى العربية والفنون الشعبية، فضلًا عن العروض المسرحية في محافظات الفيوم والشرقية وكفر الشيخ.

كما تعرض أفلام سينمائية جديدة في 16 محافظة عبر مشروع "سينما الشعب" بسعر موحد مخفض قدره 40 جنيها للتذكرة، إلى جانب الفعاليات الثقافية والفنية بالمناطق الجديدة الآمنة.