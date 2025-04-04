​ترأس الأنبا صليب، أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا أكسيوس، أسقف إيبارشية المنصورة، قداس الذكرى السنوية الرابعة والعشرين لوفاة الأنبا فيلبس، مطران الدقهلية ورئيس دير مارجرجس بميت دمسيس وبلاد الشرقية، وذلك في كاتدرائية السيدة العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل بالمنصورة، مقر مطرانية المنصورة.​

بعد صلاة القداس الإلهي، توجه الأنبا صليب والأنبا أكسيوس لزيارة مزار الأنبا فيلبس داخل الكاتدرائية، حيث تم تلاوة الصلوات والتراتيل.​

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشيتين، وخورس الشمامسة، وجمع غفير من شعب الكنيسة.​

ويُذكر أن الأنبا فيلبس وُلد في 10 يوليو 1925 بناحية القطنة بصعيد مصر، ورُسم راهبًا باسم متى الأنطوني في 21 ديسمبر 1945 وخدم في عدة مناطق، منها القدس والأردن، قبل أن يُعين مطرانًا على كرسي الدقهلية في 2 يونيو 1985، وتوفي في 2 أبريل 2001.​