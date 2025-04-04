تصعيد إسرائيلي جديد.. استشهاد 19 مواطنًا في قصف على خان يونس

استشهد فجر اليوم الجمعة، 19 فلسطينيًا وأصيب آخرون بجروح في قصف جوي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلي على منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

استهدفت طائرات الاحتلال منزلًا مكونًا من ثلاثة طوابق في حي المنارة جنوب شرق المدينة، مما أدى إلى استشهاد 19 شخصًا من بينهم نساء وأطفال، وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

هذا الهجوم يأتي في وقت تتصاعد فيه الهجمات الإسرائيلية على مختلف المناطق في قطاع غزة، حيث أعلنت المصادر الطبية في وقت سابق من يوم أمس الخميس عن استشهاد 112 فلسطينيًا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة في القطاع. مع استمرار العدوان منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 50,523 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الإصابات 114,776 شخصًا.

وتستمر قوات الاحتلال في استهداف المدنيين والبنية التحتية، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين ويعمق من آثار العدوان المستمر على القطاع.