روسيا تسقط 107 طائرات مسيرة أوكرانية فوق 10 مناطق خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت، 107 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق 10 مناطق روسية، خلال الليلة الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية "قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 107 طائرات مسيرة أوكرانية، فوق 10 مناطق روسية، خلال الليلة الماضية.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية “قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 107 طائرات مسيرة أوكرانية، منهم 34 مسيرة فوق منطقة كورسك و30 فوق منطقة أوريول و18 فوق منطقة لبيتسك، ومسيرات فوق مناطق أخرى”، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال حكام مناطق بريانسك وأوريول ولبيتسك، إنه لم تقع أي خسائر مادية أو بشرية جراء إسقاط الطائرات المسيرة الأوكرانية.

