رئيس وزراء لبنان: قصف صيدا اعتداء صارخ وخرق للقرار 1701 والاتفاقات الأمنية

قال رئيس وزراء لبنان، نواف سلام، إن استهداف إسرائيل مدينة صيدا اعتداء صارخ على السيادة اللبنانية وخرق واضح للقرار 1701 واتفاق الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف الاعمال العدائية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الجمعة.

وأضاف رئيس وزراء لبنان أنه لا بد من وقف كامل للعمليات العسكرية، ويجب ممارسة أقصى أنواع الضغوط على إسرائيل لإلزامها بوقف الاعتداءات المستمرة التي تطال المناطق كافة.

يذكر أن لبنان تعرض لقصف إسرائيلي جديد على الرغم من محاولات الوسطاء الدوليين وقف إطلاق النار ومحاولة إحلال السلام في المنطقة.