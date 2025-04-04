وزير الري يتابع حالة محطات رفع المياه خلال فترة إجازة عيد الفطر

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس مراد غالى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لاستعراض حالة محطات رفع المياه ومجهودات مصلحة الميكانيكا والكهرباء خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.

واستعرض التقرير حالة المحطات على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى قامت بها أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء بالتنسيق مع أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف لضمان رفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع، والحفاظ على المناسيب بالمصارف الزراعية بالدرجات الآمنة، والتنسيق مع الإدارة المركزية لشئون المياه لضبط مناسيب المياه أمام وخلف محطات الرفع.

كما استعرض التقرير مجهودات المهندسين والعاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء لتشغيل وصيانة المحطات والتعامل مع أى حالات طارئة على امتداد أيام الإجازة من خلال المرور الدورى على المحطات لمتابعة الحالة الفنية للوحدات والتشغيل وحالة المناسيب وانتظام الورادي.

واستعرض التقرير نتائج مرور السيد المهندس رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء على محطات المكس والخيري بمحافظتى البحيرة والإسكندرية للوقوف على جاهزية المحطات وانتظام الورادى، والحفاظ على المناسيب التصميمية أمام المحطات والوفاء بالاحتياجات المائية المطلوبة.

وقد وجه الدكتور سويلم باستمرار التنسيق بين السادة مسئولى مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الرى وهيئة الصرف لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع التصرفات المائية المطلوبة بالترع ومتابعة المناسيب بالمصارف الزراعية بكافة المواقع على مستوى الجمهورية.