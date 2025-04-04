جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد الجبهة الغربية لحماس حسن فرحات

الجمعة 04/أبريل/2025 - 09:43 ص

أفاد الدفاع المدني في جنوب لبنان باستشهاد ثلاثة أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مدينة صيدا، قبيل فجر اليوم الجمعة.

ونقلت مصادر محلية عن مصدر أمني لبناني أن الغارة استهدفت قياديًا فلسطينيًا، ما أسفر عن استشهاده مع نجليه.

وأوضح المصدر أن طائرة إسرائيلية أطلقت صاروخين على الشقة، مما أدى إلى إصابتها بشكل مباشر.

وبحسب تقارير، فإن المستهدف في الغارة هو القيادي في حركة حماس بلبنان، حسن فرحات (أبو ياسر)، الذي استشهد مع ابنه حمزة وابنته جنان.

وعقب الهجوم، هرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع البناية المستهدفة، وسط توافد عدد من المواطنين للمشاركة في عمليات الإنقاذ.

من جانبه، أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ العملية، مؤكدًا أنه استهدف "قائد الجبهة الغربية لحماس" في صيدا خلال الهجوم الليلة الماضية.