أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

الجمعة 04/أبريل/2025 - 09:44 ص

استقرت أسعار الدواجن في مصر اليوم الجمعة، الموافق 4 أبريل 2025، بعد الانخفاض الذي سجلته أمس الخميس، والذي يُعد أول تراجع في الأسعار عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك.

أسعار الفراخ في مصر اليوم الجمعة

أسعار الفراخ البيضاء: استقرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن عند 91 جنيهًا للكيلو، بالنسبة للمستهلكين، فقد تراوحت الأسعار في الأسواق بين 91 و98 جنيهًا للكيلو، حسب اختلاف المناطق.

أسعار الفراخ البلدي: استقرت أسعار الفراخ البلدي عند 119 جنيهًا للكيلو داخل بورصة الدواجن، أما في الأسواق المحلية، فقد تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 125 و132 جنيهًا للكيلو.

أسعار الكتكوت الأبيض: سجّلت أسعار الكتكوت الأبيض حالة من الاستقرار داخل الشركات، حيث تراوحت الأسعار بين 49 و56.5 جنيهًا للكتكوت.

أسعار الكتكوت الساسو والبلدي

تراوحت أسعار الكتكوت الساسو بين 13 و14 جنيهًا.

في حين سُجلت أسعار الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و7 جنيهات.

أسعار الرومي

بلغ سعر الرومي الأسمر ما بين 134 و135 جنيهًا للكيلو.

أما الرومي الأبيض فسجل سعره ما بين 114 و115 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض

استقرت أسعار البيض الأحمر لتتراوح بين 160 و165 جنيهًا للكرتونة.

بينما تراوحت أسعار البيض الأبيض بين 155 و160 جنيهًا للكرتونة.