التحفظ على سائق سيارة تسبب في إصابة 9 أشخاص في حادث مروري بحدائق أكتوبر

تجري الجهات الأمنية بالجيزة، تحقيقاتها حول إصابة 9 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة حدائق أكتوبر، وأمرت بالتحفظ على قائد السيارة المتسبب في الحادث، وإجراء تحليل طبي له لبيان إذا كان متعاطي للمخدرات من عدمه، كما أمرت بالتحفظ على السيارة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

انقلاب ميكروباص بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.