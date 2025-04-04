اختل توازنها.. كواليس سقوط فتاة من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

تجري الجهات الأمنية بالجيزة، التحقيقات حول مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بعقار في منطقة بولاق الدكرور، وصرحت بدفن جثمانها بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب والوفاة، إذ تبين أنه بسبب نزيف داخلي وكسر بالجمجمة جراء السقوط، واستمعت إلى إفادات أهلية المجني عليها الذين أفادوا بأن السبب في سقوطها هو اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة لشرفتها.

واستمعت جهات التحقيق إلى إفادات شهود العيان المحيطين بمسرح الحادث الذين تفاجأوا بسقوطها من أعلى إلى الأرض، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ومضاهتها بأقوال أهلية المجني عليها وشهود العيان، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

اختل توازنها

كشفت التحقيقات أن الفتاة المتوفاة والتي تدعى "نور.م" وتبلغ من العمر 17 عاما، قد اختل توازنها وانزلقت قدمها أثناء تركيب ستارة بشرفة غرفتها بالطابق الثالث، مما أدى إلى سقوطها إلى الأرض جثة هامدة.

ستارة تكتب الفصل الأخير في حياة طالبة بولاق الدكرور

تلقى المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة في عقدها الثاني بتركيب ستارة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت جثة هامدة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.