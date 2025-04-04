الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعيد البشارة المجيد الإثنين المقبل

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يوم الإثنين المقبل، بعيد البشارة المجيد، الذي يعد من أبرز الأعياد المسيحية وتُحيي الكنيسة في هذا اليوم تذكار البشارة بميلاد السيد المسيح.

يقام خلال هذه المناسبة قداس عيد البشارة بالطقس الفرايحي، بمشاركة الأساقفة والكهنة والشمامسة من مختلف إيبارشيات الكنيسة، وتعتبر هذه الصلاة فرصة للعبادة والتأمل في معاني البشارة المقدسة.

ويُعد عيد البشارة هو أول الأعياد المسيحية، حيث يرمز إلى تبشير السيدة العذراء بحملها بالسيد المسيح، ويُطلق عليه "أول الأعياد" لأنه الأساس الذي بُني عليه ميلاد المسيح وظهور المسيحية إلى العالم.