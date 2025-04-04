تفاصيل مصرع محاسب وإصابة زوجته وأولاده في انقلاب سيارة بحدائق أكتوبر

تواصل جهات التحقيق بالجيزة، إجراء تحقيقاتها حول مصرع شخص وإصابة زوجته وطفليه في انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر، وصرحت بدفن جثة الشخص المتوفي عقب مناظرة جثمانه، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين والذين أفادوا أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد رب الأسرة، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

خلل في عجلة القيادة السبب

وتبين من خلال التحقيقات أن الشخص المتوفي وهو في ذات الوقت قائد السيارة يعمل محاسب قانوني ويبلغ من العمر 40 عاما، وكان بصحبته زوجته وأطفاله الاثنين، وأن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيده مما أدى إلى انقلاب السيارة ووفاته وإصابة زوجته وأولاده.

انقلاب ملاكي بحدائق أكتوبر

تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث مصرع قائدها وإصابة زوجته وأبنائه الاثنين، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.