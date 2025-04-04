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الجمعة 04 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم
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استقرت أسعار الدولار أمام الجنيه المصري داخل مختلف البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، اليوم الجمعة 4-4-2025، إجازة البنوك الأسبوعية.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: سجل سعر الدولار 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

بنك مصر: جاءت أسعار الدولار مطابقة لما هو عليه في البنك الأهلي، حيث بلغ 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): استقر سعر الدولار عند 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): سجل الدولار سعرًا أعلى قليلًا، حيث بلغ 50.53 جنيه للشراء، و50.63 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري: بلغ سعر الدولار فيه 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: سجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع مقارنة بالبنوك الأخرى، حيث بلغ 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: استقر سعر الدولار فيه عند 50.50 جنيه للشراء، و50.60 جنيه للبيع.

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