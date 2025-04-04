التحقيقات تكشف سر العثور على جثة سيدة أعلى قضبان السكة الحديد بالحوامدية

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، بالتصريح بدفن جثة سيدة لقيت مصرعها دهسا تحت عجلات قطار بمنطقة الحوامدية، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء وفاتها، وبعد الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب الوفاة وهى الدهس، كما طلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة.

مصرع سيدة أسفل عجلات القطار بالحوامدية

وتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها اصطدام قطار بسيدة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام قطار بسيدة أثناء محاولة عبورها شريط السكة الحديد.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.