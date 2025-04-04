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الجمعة 04 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة
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استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-4-2025، في محلات الصاغة، وجاء سعر البيع وسعر الشراء، كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 5051 جنيها للبيع، في حين أن سعر الشراء وصل إلى 5029 جنيها.

أما عيار 22، فسجل سعر البيع 4630 جنيها، وسعر الشراء 4610 جنيهات.

وبالنسبة لعيار 21، وهو الأكثر انتشار في السوق المصرية، فقد سجل 4420 جنيها للبيع و4400 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 18، 3789 جنيها للبيع و3771 جنيها للشراء.

بينما سجل عيار 14 سعر 2947 جنيها للبيع و2933 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 12 حوالي 2526 جنيها للبيع و2514 جنيها للشراء.

أما بالنسبة للوحدات الأكبر:

سعر الأونصة (الذهب) داخل مصر بلغ 157117 جنيها للبيع و156406 جنيهات للشراء.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 35360 جنيها للبيع و35200 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي: بلغ سعر الأونصة بالدولار الأمريكي حوالي 3113.83 دولار.

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