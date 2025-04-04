واشنطن بوست: إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكية تيموثي هوج

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن صحيفة "واشنطن بوست" أعلنت إقالة مدير وكالة الأمن القومي الأمريكي، تيموثي هوج، كما تم إقالة نائبته ويندي نوبل، وذلك نقلًا عن مسؤول أمريكي سابق ومسؤولين أمريكيين حاليين.

وفي وقت سابق، قالت ثلاثة مصادر إن عددًا من كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض تم إقالتهم في أول عملية تطهير كبيرة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الثانية.

ردًا على سؤال حول إقالة المسؤولين، صرح ترامب للصحافيين قائلًا: "نتخلى أحيانًا عن أشخاص لا نحبهم".

أشارت المصادر إلى أن بعض هؤلاء المسؤولين تم إبلاغهم بوجود مشكلات تتعلق بالتحري عن خلفياتهم. وأضاف أحد المصادر أن هناك قضايا تتعلق بالتسريبات إلى وسائل الإعلام، في حين أشار مصدران آخران إلى أن الإقالات استهدفت في الغالب المسؤولين الذين كانت وجهات نظرهم تعتبر تدخلية أكثر مما يرضي حلفاء ترامب.

كما أفادت المصادر لوكالة "رويترز" بأن من بين المسؤولين الذين تمت إقالتهم ديفيد فيث، المدير الكبير المسؤول عن التكنولوجيا والأمن القومي، وبريان والش، المدير المسؤول عن شؤون المخابرات، وتوماس بودري، المسؤول عن الشؤون التشريعية.