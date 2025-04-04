محافظ القليوبية يتوجه لموقع حريق بهيش وبوص بقطعة أرض فضاء بالخانكة.. صور

توجه المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى موقع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحوي على هيش وبوص.

رافق المحافظ، اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء هيثم شحاته مدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة والدكتور محمد ابو ليلة رئيس مدينة الخانكة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تلقت غرفة عمليات القليوبية بلاغا يفيد اندلاع حريق بقطعة أرض فضاء على مساحة 2 فدان بالقرب من عدد من المنشآت الصناعية بأبو زعبل بالخانكة تحوي على هيش وبوص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية والتنفيذية، وجرى الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة

وجرى السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات أو خسائر مادية، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب الحريق والوقوف على أسبابه.

محافظ القليوبية ينتقل لموقع الحريق

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