إدارة أسوان التعليمية تناقش الاستعدادات لامتحانات أبريل

عقدت إدارة أسوان التعليمية احتماعا لمناقشة سير العمل في مختلف الأقسام، بحضور ممثلي التعليم الثانوي، ومسؤول المطبعة، ورئيس قسم التطوير، والموهوبين، والمشاركة المجتمعية، والخدمات التربوية، في إطار توجيهات وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان محمود بدوي.

تناول الاجتماع عدة محاور رئيسية، من بينها الاستعداد لامتحانات شهر أبريل وامتحانات نهاية العام، لضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب. كما تمت مناقشة التحضيرات الخاصة بتكريم المشاركين في المسابقة السنوية لقسم الموهوبين، تقديرًا لجهودهم وإبداعهم.

فيما يخص قسم المشاركة المجتمعية، تم استعراض ما تم إنجازه خلال العام الماضي، إلى جانب الاطلاع على الخطة السنوية الحالية، ومناقشة أبرز التحديات وكيفية التعامل معها.

كما تم بحث الاستعدادات لمعرض ختام الأنشطة والمسابقات الطلابية ضمن قطاع الخدمات التربوية، ومناقشة المشكلات التي قد تواجه العاملين أثناء تنفيذ الأنشطة والعمل على تذليل العقبات أمام مديري المدارس.

اختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية العمل الجماعي لضمان نجاح العملية التعليمية وتحقيق الأهداف المرجوة، مع تمنيات بالتوفيق للجميع.