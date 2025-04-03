أكدت السفارة الروسية بالقاهرة، أن نظام كييف يواصل استهداف منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة الروسية، رغم التزامه بعدم تنفيذ مثل هذه الهجمات لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 18 مارس 2025.

وأوضحت السفارة في بيان لها أن هذه الاعتداءات تتم باستخدام طائرات مسيّرة وأجهزة متفجرة ومدفعية صاروخية، حيث سجلت وزارة الدفاع الروسية 26 هجومًا على منشآت الطاقة الروسية حتى الأول من أبريل الماضي.

وشدد البيان على أن تصرفات كييف تعكس غياب الإرادة السياسية لتحقيق السلام، وعجزها عن الدخول في مفاوضات جادة.

وأكدت السفارة أن موسكو لا تزال ملتزمة بالاتفاقيات، لكنها حذرت من أن "الصبر ليس بلا حدود"، مشيرة إلى أن روسيا قد تضطر إلى الرد بشكل متكافئ إذا استمر هذا التصعيد.

واختتم البيان بالتأكيد على أن المسؤولية الكاملة عن أي عواقب محتملة ستقع على عاتق نظام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب موقفه "المدمر" من حل الأزمة الأوكرانية.