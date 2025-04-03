تعرف على فرصة منتخب مصر للناشئين في التأهل لكأس العالم قطر 2025

ما زالت فرصة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة قائمة للتأهل إلى كاس العالم قطر 2025 رغم الخسارة في الجولتين الاولي والثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة التي تستضيفها المغرب من 30 مارس وحتي 19 أبريل امام جنوب أفريقيا وبوركينا فاسو علي الترتيب

ويتبقي امام منتخب مصر لقاء اخير في الجولة الثالثة امام الكاميرون للبحث عن المنافسة علي تذكرة التاهل لكأس العالم قطر 2025 حيث يتأهل من كاس الامم الافريقية 10 منتخبات

حيث يتأهل مباشراً ثمان منتخبات الذين تأهلوا كاول وثاني من كل مجموعة الي الدور الثاني بينما اصحاب المراكز الثلاثة في المجموعات الاربعة يلتقون ثالث المجموعة الاولى مع ثالث المجموعة الثالثة وثالث المجموعة الثانية التي تقع فيه مصر يلتقي ثالث المجموعة الرابعة

ويسعي منتخب مصر تحت قيادة احمد الكاس للفوز يوم الاحد امام الكاميرون للمنافسة علي المركز الثالث في المجموعة ومن بعدها لقاء ثالث المجموعة الرابعة لحسم التأهل

وجاءت مجموعات كاس الأمم الأفريقية كالاتي

المجموعة الأولى: المغرب، أوغندا، تنزانيا، زامبيا

المجموعة الثانية: مصر، بوركينافاسو، الكاميرون، جنوب إفريقيا

المجموعة الثالثة: السنغال، غامبيا، الصومال، تونس

المجموعة الرابعة: مالي، أنجولا، كوت ديفوار، جمهورية إفريقيا الوسطى

وتعتبر نهائيات كأس الأمم الأفريقية بمثابة تصفيات لكأس العالم تحت 17 عاما 2025 التي ستقام في قطر في نوفمبر المقبل حيث يتأهل 10 منتخبات من اصل 16 منتخب يشارك في البطولة

وتأهل منتخب مصر إلى بطولة كأس أمم أفريقيا تحت ١٧ عامًا، بعدما احتل المركز الأول في تصفيات شمال أفريقيا، التي أقيمت في نوفمبر الماضي بالمغرب.

وكان أحمد الكاس اختار قائمة اللاعبين النهائية التي تشارك في بطولة كأس الأمم الأفريقية

وجاءت القائمة كالتالي: عمر عبدالعزيز - عمرو عادل- ياسين حاتم -عمر محمد كمال - نور أشرف - حمزة الدجوي - محمد شريف - أدهم فريد - آدم محمد - مهند الشامي - أحمد إيهاب - محمد شحاتة -حمزة عبدالكريم - بلال عطية - عبد الرحمن أبو اليزيد - معاذ فوزي - عمر العدوي - عبدالعزيز الزغبي - فارس فخري - إبراهيم السيد -أنس رشدي - يوسف تامر - زياد أيوب -باسل مدحت - يوسف وجيه -محمود شاكر.