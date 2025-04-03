الأحد .. انطلاق مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة على مسرح سيد درويش

تواصل إدارة مهرجان الفضاءات المسرحية المتعددة بقيادة الدكتور محمود فؤاد صدقي، التجهيزات الفنية واللوجستية لحفل افتتاح الدورة الأولى يوم الأحد المقبل الموافق 6 أبريل الجاري على مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون – سيد درويش، بالهرم.

وقد أعلن صدقي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بقاعة ثروت عكاشة عن أسماء السادة المكرمين في حفل الافتتاح وهم الفنانين: الدكتور محمد عبد المعطي، محمد رضوان، مصطفى غريب، دنيا سامي، علي صبحي، بالإضافة إلى المهندس حازم شبل، المخرج المسرحي أحمد البنهاوي، الفنان عمرو عادل، الأستاذ ربيع سعد، الفنانة مرام عبد المقصود، الفنان كيرلس صابر.

وكشفت اللجنة العليا للمهرجان عن أسماء أعضاء لجان التحكيم، حيث تكونت لجنة تحكيم عروض مسرح العلبة الإيطالي من: السيناريست عبد الرحيم كمال رئيسا، وبعضوية كل من: دكتور علاء قوقة، دكتور صبحي السيد، المنتجة هبة الهواري، الفنانة كريمة منصور، المخرج أكرم فريد.

وأضاف صدقي أن لجنة تحكيم عروض الفضاءات غير التقليدية فتشمل: دكتورة ياسمين عبد الحسيب رئيسا، وعضوية: دكتورة سماح السعيد، دكتور عمر المعتز بالله، دكتورة أسماء يحيى طاهر، الفنانة ميريت ميشيل، الإذاعية بسنت بكر.

وأشار الدكتور محمود فؤاد صدقي إلى أن ترتيب جدول فعاليات المهرجان سيكون كالتالي:

يوم 7 أبريل: عرض «فريق الكابتن يحيى ناشد» على الملعب الخماسي الساعة 7.30 م، وعرض «يوميات ممثل مهزوم» على الساحة الخلفية بمعهد فنون مسرحية الساعة 9 م، عرض «الجريمة والعقاب» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

يوم 8 أبريل: الأمسية الفكرية الأولى يديرها الدكتور هاني كمال في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6 م، عرض «حكاية من الذاكرة» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 8 م، عرض «الضيف» في قاعة سعد اردش الساعة 10 م.

يوم 9 أبريل: عرض «احفاد دافنشي» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 6م، عرض «البؤساء» على مسرح نهاد صليحة الساعة 8 م، عرض «مسافر ليل» على ساحة المدرسة الثقافية الساعة 10 م.

يوم 10 أبريل: عرض «الطاحونة الحمراء» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «الطائر الأزرق» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م.

يوم 11 أبريل: الأمسية الثقافية الثانية يديرها الأستاذ جرجس شكري في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6 م، عرض «3 مقاعد في القطار الأخير» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 8 م، عرض «ليالينا» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

يوم 12 أبريل: عرض «مع الشغل والجواز» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «مباراة القمة» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م، عرض «دمى من ورق» على مسرح سيد درويش الساعة 10م.

يوم 13 أبريل: الأمسية الفكرية الثالثة ستكون في قاعة ثروت عكاشة الساعة 6م، عرض «الشك» على مسرح نهاد صليحة الساعة 7 م، عرض «المفتاح» على مسرح مدرسة الفنون الساعة 9 م ، عرض «جدول الضرب» على المسرح الروماني الساعة 10 م.

يوم 14 أبريل: عرض «حتى لا يطير الدخان» على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية الساعة 6 م، عرض «حلم ليلى» في قاعة سعد اردش الساعة 8 م، عرض «الزائر» على مسرح نهاد صليحة الساعة 10 م.

أعضاء اللجنة العليا لمهرجان الفضاءات المسرحية الدكتورة غادة جبارة بصفتها رئيس اكاديمية الفنون ورئيس المهرجان، الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بصفته، الدكتور محمود فؤاد صدقي مؤسس ومدير المهرجان، الفنان مايكل رفلة نائب مدير المهرجان، الدكتور ياسر علام رئيس اللجنة العلمية، محمد ابو المجد -امين عام أكاديمية الفنون، عمرو مصطفي رئيس لجنة الشؤون الادارية، الفنان عزوز عادل رئيس لجنة العلاقات العامة، المهندسة سماح نبيل - رئيس لجنة التجهيزات، الفنان محمد المنصوري - رئيس لجنة التنظيم، الفنانة منى سليمان - رئيس لجنة العروض والبرامج، وعبد الله محمد مقرر المهرجان.