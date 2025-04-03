8 قرارات لوزير التعليم حول امتحانات نهاية العام وانضباط الدراسة

عقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، اجتماعًا مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، لمتابعة سير العملية التعليمية، واستعراض استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي 2024/2025.

وجاءت أبرز التوجيهات والقرارات المهمة:

1. تعميم نظام "البوكليت" في امتحانات الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، بهدف الحد من الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب وجودة عملية التصحيح.



2. إتمام أعمال دهان الفصول وتشجير المدارس

خلال الشهر المقبل.



3. الوزير شدد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الانضباط الكامل خلال العام الدراسي الحالي، مع المتابعة المستمرة لنسب حضور الطلاب في المدارس.



4. تنفيذ برامج علاجية خلال الإجازة الصيفية

لتحسين مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، بما يعزز تحصيلهم الدراسي.



5. تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور

تم تحديد مواعيد ثابتة لأولياء الأمور للقاء مع المعلمين في المدارس عقب كل امتحان شهري، لمتابعة مستوى أبنائهم الطلاب وتطوير التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور.

6.أكد الوزير على أهمية تحسين بيئة المدارس من خلال إطلاق مسابقات لأفضل مدرسة وأفضل فصل، مما يعزز التنافس الإيجابي بين الإدارات التعليمية.

7. الاستعدادات للعام الدراسي المقبل، حيث شدد على الالتزام بالكثافات الطلابية في الفصول بما لا يزيد عن 50 طالبًا، وسد العجز في أعداد المعلمين، مع الاستمرار في تنفيذ الآليات المحددة للعام الدراسي المقبل.

8.التعاون المستمر مع القيادات التربوية.