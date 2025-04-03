طالبة بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية تحصد المركز الثاني فى مسابقة القرآن الكريم على مستوى الجمهورية

هنأت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، الطالبة أسماء محمود محمد، من مدرسة المعتز بالله الابتدائية بإدارة شرق مدينة نصر التعليمية، لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة القرآن الكريم للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وأشارت الى دور القرآن الكريم في بناء شخصية الطلاب، حيث يغرس فيهم القيم الأخلاقية، وروح التسامح والتراحم، ويعزز قدرتهم على التحدي والمشاركة في نهضة الوطن.

كما وجهت الشكر لتوجيه عام اللغة العربية والمشرفين على المسابقة لجهودهم المتميزة مع الطلاب.

ولم تغفل عن الإشادة بأسرة الطالبة، التي حرصت على تربيتها على حب كتاب الله، مؤكدة أن حفظة القرآن هم نور الأمة وتاج على رؤوس آبائهم، متمنية لها دوام التفوق في رحلتها مع كتاب الله.