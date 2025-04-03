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الخميس 03 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئين يواصل السقوط في الأمم الأفريقية بهزيمة أمام بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر
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خسر منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة أحمد الكاس، بهدفين مقابل هدف أمام بوركينا فاسو فى الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة أمم أفريقيا علي ملعب العربي الزاولي بمدينة الدار البيضاء  التي تستضيفها المغرب حاليا 
كان منتخب مصر قد خسر في الجولة الاولي أمام جنوب أفريقيًا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فيما  فاز منتخب بوركينافاسو  في الجولة الاولى علي نظيره الكاميروني بهدفين مقابل هدف 
ليعتلي منتخب بوركينا فاسو صدارة المجموعة والتأهل الي كأس العالم قطر 2025
بينما بتزيل منتخب مصر المجموعة بدون رصيد قبل لقاء الجولة الأخيرة امام الكاميرون الاحد المقبل 

منتخب الناشئين الامم الافريقية بوركينا فاسو خسر منتخب مصر للناشئين أحمد الكأس