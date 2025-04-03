أسرة كاملة.. مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ملاكي بحدائق أكتوبر

لقي موظف مصرعه بينما أصيبت زوجته وابنائه الاثنين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمنطقة حدائق أكتوبر بالجيزة.

انقلاب ملاكي بحدائق أكتوبر

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة حدائق أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بدائرة القسم، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث مصرع قائدها وإصابة زوجته وأبنائه الاثنين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.