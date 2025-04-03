الستارة تتسبب في سقوط طالبة من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

لقيت طالبة في عقدها الثاني مصرعها إثر سقوطها من الطابق الثالث عقب اختلال توازنها أثناء تركيب ستارة بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

ستارة تكتب الفصل الأخير في حياة طالبة بولاق الدكرور

تلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط طالبة من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء قيام طالبة في عقدها الثاني بتركيب ستارة بشرفة الشقة محل سكنها بالطابق الثالث اختل توازنها وسقطت جثة هامدة جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.