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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يُكلف بصيانة وإصلاح المعدات المتهالكة بالوحدات المحلية

لتوفير المال العام وتحسين الخدمات

اللواء علاء عبدالمعطي
اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ
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وجه اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ اليوم، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة صيانة وإصلاح المعدات المتهالكة في الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، بهدف تعزيز كفاءة العمل وتوفير المال العام، وذلك في إطار حرصه الدائم على تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال محافظ كفرالشيخ أن ذلك جاء في إطار استراتيجية المحافظة لترشيد الإنفاق وتقليل التكاليف، من خلال إعادة تأهيل المعدات المتهالكة، بما يضمن استمرار عملها بكفاءة عالية.

وأكد على أهمية الحفاظ على المال العام كأحد الأولويات الرئيسية للمحافظة، من خلال التصرف الأمثل في الموارد المتاحة، مشدداً على ضرورة أن يتم إصلاح المعدات داخل الوحدات المحلية بأيدٍ محلية من خلال الفنيين المدربين، مما يسهم في تقليل التكاليف وتوفير موارد إضافية لصالح التنمية، وتقديم خدمات متميزة لأهالينا فى المحافظة.

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