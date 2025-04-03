اقرأ غدًا في “البوابة”.. إسرائيل تقدم مقترحًا مضادًا لمقترح مصري قطري جديد للتهدئة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 4 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تقدم مقترحًا مضادًا لمقترح مصري قطري جديد للتهدئة

تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء المصريين والقطريين الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة خمسين يومًا ضمن بنود أخرى

.. وحماس ترفض العرض الإسرائيلي الأخير للتهدئة

تزامنًا مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته في أكثر من جبهة.. ويوسع عملياته في غزة

الأمم المتحدة: المقبرة الجماعية لعمال الإنقاذ في رفح تكشف عن حرب بلا حدود

تعقيبًا على فضيحة قطر جيت.. "نتنياهو": قطر ليست دولة معادية

.. والمجر تعلن انسحابها من "الجنائية الدولية" بالتزامن مع وصول نتنياهو

الاحتلال يوسع هجماته على سوريا