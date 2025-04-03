ads
الخميس 03 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في “البوابة”.. إسرائيل تقدم مقترحًا مضادًا لمقترح مصري قطري جديد للتهدئة

جريدة البوابة
جريدة البوابة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة" الصادر بتاريخ الجمعة 4 أبريل 2025، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

إسرائيل تقدم مقترحًا مضادًا لمقترح مصري قطري جديد للتهدئة
تل أبيب ترفض مقترح الوسطاء المصريين والقطريين الذي يتضمن وقف إطلاق النار لمدة خمسين يومًا ضمن بنود أخرى
.. وحماس ترفض العرض الإسرائيلي الأخير للتهدئة
تزامنًا مع وصول قائد القيادة المركزية الأمريكية للمنطقة.. الجيش الإسرائيلي يكثف ضرباته في أكثر من جبهة.. ويوسع عملياته في غزة
الأمم المتحدة: المقبرة الجماعية لعمال الإنقاذ في رفح تكشف عن حرب بلا حدود
تعقيبًا على فضيحة قطر جيت.. "نتنياهو": قطر ليست دولة معادية
.. والمجر تعلن انسحابها من "الجنائية الدولية" بالتزامن مع وصول نتنياهو
الاحتلال يوسع هجماته على سوريا

إسرائيل حماس الامم المتحده غزة