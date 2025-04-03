فى دورة سوسن بدر 10 عروض تنافس على جوائز مهرجان المسرح العالمى بالإسكندرية

ينافس على جوائز الدورة الرابعة لمهرجان المسرح العالمى بالإسكندرية ١٠ عروض مسرحية، "دورة الفنانة سوسن بدر".

وشهدت لجنة مشاهدة اختيار عروض الدورة الرابعة المكونة من الدكتور مدحت عيسى، والدكتور نبيل الحلوجى، والفنان هانى كمال، فى المرحلة الأولى عددا من العروض المسرحية وقع الاختيار منها على ١٠ مسرحيات وهى: "قبل أن تبرد القهوة" للمخرج محمد خالد، "المؤسسة" للمخرج محمود حسين، "can't pay won't pay" للمخرج عمرو خميس، "القفص" للمخرجة مريم عثمان، "جريمة فى قطار الشرق السريع" للمخرج مصطفى عامر، "إنهم يقتلون الجياد.. أليس كذلك؟ للمخرج إبراهيم حسن، "الأولاد الطيبون يستحقون العطف" للمخرج محمد أيمن، "المختبر السرى" للمخرج على محمود، "الجلف" للمخرج فارس هريدى، "كوازيموديو والساحر" للمخرج محمد سمير؛ وسيعلن أسماء المكرمين خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال مدير المهرجان الفنان إسلام على: يشرفنى تولى إدارة الدورة الرابعة من المهرجان العالمى، الذى يحمل اسم الفنانة القديرة سوسن بدر، وترأسه شرفيا النجمة ليلى علوى، كما يسعدنى العمل تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكى، وسأعدكم جميعا بتقديم عروض مميزة تليق بالجهد الكبير الذى يبذله الجميع.

وتابع: منذ اللحظة الأولى، عمل جميع المشاركين فى المهرجان، من فريق العمل إلى المخرجين والممثلين، بكل جد وإخلاص ليخرج الحدث بأفضل صورة تعكس اسم أكاديمية الفنون وتليق بنا جميعا، كما نفخر بوجود لجنة تحكيم رفيعة المستوى، تشكل إضافة قيمة للمهرجان.

وأشار على إلى أن المهرجان ينطلق فى الفترة من ١٠ إلى ١٨ مايو المقبل، ووجه الشكر لكل من ساهم فى التحضيرات المستمرة لإنجاح هذه الدورة، واعدا بتجربة استثنائية ومهرجان حافل بالنجاح والتميز.

يقام مهرجان المسرح العالمى خلال الفترة من ١٠ حتى ١٨ مايو ٢٠٢٥، وبرعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل المعهد العالى للفنون المسرحية بالإسكندرية، ومدير المهرجان الفنان إسلام على، والرئيس الشرفى للمهرجان الفنانة ليلى علوى.

ويعد مهرجان المسرح العالمى فعالية سنوية ينظمها المعهد العالى للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية أكاديمية الفنون، ويهدف المهرجان إلى إتاحة الفرصة لطلاب المعهد لعرض إبداعاتهم المسرحية، وتقديم تجارب متنوعة أمام الجمهور، مما يسهم فى تطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز التواصل الثقافى والفنى.

ويهدف مهرجان المسرح العالمى بالإسكندرية، الذى ينظمه المعهد العالى للفنون المسرحية - فرع الإسكندرية، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الثقافية والتعليمية والفنية، من أبرزها: دعم المواهب الشابة، حيث يتيح المهرجان لطلاب المعهد فرصة تقديم إبداعاتهم المسرحية على خشبة المسرح، مما يساعدهم على تطوير مهاراتهم فى التمثيل، الإخراج، والتصميم المسرحي.

يركز المهرجان على تقديم أعمال مسرحية متنوعة، سواء من حيث الشكل أو المضمون، مما يساعد الجمهور والطلاب على استكشاف اتجاهات مسرحية حديثة وتقنيات أداء مختلفة.

كما يهدف المهرجان إلى ترجمة المعرفة النظرية التى يكتسبها الطلاب فى المعهد إلى تجارب تطبيقية من خلال العروض الحية وورش العمل، ويمنح المهرجان مساحة حرة للتجريب المسرحى، مما يساعد على تطوير أفكار وأساليب جديدة فى الأداء المسرحى.

يوفر المهرجان فرصة للطلاب والفنانين الشباب للالتقاء بفنانين مخضرمين ونقاد ومخرجين محترفين، مما يعزز فرصهم فى الدخول إلى المجال المسرحى بشكل احترافى، كما يسهم المهرجان فى دعم المشهد المسرحى المصرى من خلال تقديم أعمال جديدة، وتعريف الجمهور بأحدث التطورات فى عالم المسرح محليًا وعالميًا.

بهذه الأهداف، يسعى المهرجان إلى أن يكون نافذة مهمة للمسرح الأكاديمى والتجريبى، وأن يساهم فى تشكيل جيل جديد من المسرحيين القادرين على تقديم تجارب فنية متميزة.