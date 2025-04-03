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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تقرير الطب البيطري : كل حيوان فى سيرك طنطا يتغذى على 10 دجاجات و 2 كيلو لبن و 5 بيضات يومياً

تقرير
تقرير
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كشف تقرير الطب البيطري بالغربية في واقعة سيرك طنطا  تنفيذاً لقرار النيابة العامة بإجراء معاينة وبيان ما إذا كانت توجد تراخيص من عدمه، وتوقيع الكشف الطبي على الحيوانات بالسيرك عن وجود 10 نمور وأسد واحد  فى حالة سكون ولا توجد عليها أي علامات لإصابات أو أمراض ظاهرية أو أعراض.
وبمعاينة مكان الإيواء الخاص بالحيوانات تبين أنه مكان جيد التهوية ويصلح لإيوائها.

وبسؤال المسؤول عن الحيوانات فى السيرك تبين أنه يقوم بتقديم وجبات يومية للحيوانات من 8 إلى 10 دجاجات بلإضافة إلى 2 كيلو لبن لكل حيوان من 4 الي 5 بيضات وقررت اللجنة أن هذه التغذية مناسبة وكافية للحيوان.
كما أكد تقرير الطب البيطري أن النمر الأبيض الذى هجم على العامل هي أنثى بنغالية بيضاء عمرها خمس سنوات تدعى بوكا وهي فى حالة صحية سليمة ولا تعانى من أي أمراض.

وقررت لجنة الطب البيطري استبعاد النمر الأنثى بوكا من العروض لمدة خمس سنوات كإجراء احترازي لمنع تكرار الحادث مرة أخرى.

الطب البيطري الكشف الطبي النيابة العامة توقيع الكشف الطبي