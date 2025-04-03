الحرب الباردة تشتعل.. ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي وحكاية الصراع على الأكثر مشاهدة

اشتعلت حرب التصريحات بين النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، حيث تناولت هذه التصريحات أحقية كل منهما بلقب الاكثر مشاهدة خلال الموسم الرمضاني المنقضي، حيث تأتي هذه التصريحات عقب فض الشراكة الفنية بينهما بعد انفصالهما.

ويبدو أن التراشق المستتر بين النجمين كان قد بدأ مبكرًا جدًا، وبعيدًا عن عرض أعمالهما الفنية في شهر رمضان، وذلك حينما حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا في الحلقة الاولى على من برنامج المقالب "رامز ايلون مصر" الذي يقدمه الفنان رامز جلال.

وخلال الحلقة رفض العوضي الإجابة على سؤال الفنان رامز جلال، وهو: "لسة بتحب ياسمين عبدالعزيز؟"، واكتفى أحمد العوضي بعدم التعليق، لينهي رامز جلال البرنامج، فيما علقت الفنانة ياسمين عبد العزيز تعليقًا مبهمًا على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث نشرت صورة ساخرة لـ"باسم يوسف" وهو يتناول الفشار.

وخلال الموسم الرمضاني شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز بمسلسل "وتقابل حبيب" تأليف عمرو محمود ياسين واخراج محمد الخبيري، وشارك في البطولة خالد سليم وكريم فهمي ونيكول سابا، فيما شارك الفنان أحمد العوضي بمسلسل "فهد البطل" تاليف محمود حمدان وإخراج محمد عبدالسلام وشارك في البطولة أحمد عبدالعزيز وميرنا نور الدين وحجاج عبدالعظيم.

ومع انتهاء السباق الرمضاني، جاءت العديد من التصريحات المستترة للنجمين مغلفة بمزيد من التهكم، حتى ازدادت اشتعالًا خلال الساعات القليلة الماضية بعد ان دخل محبو النجمين على وسائل التواصل التواصل الاجتماعي دائرة الصراع، في محاولة منهم لترجيح كفة النجم الذي يتابعه، لتنتقل دائرة الصراع الى صفحات السوشيال ميديا بعد أن كانت المنافسة طوال أيام شهر رمضان على جذب الجمهور لمتابعة أعمالهما.

وبدأت هذه الحرب بين النجمين عندما احتفل أحمد العوضي بتصدر مسلسله "فهد البطل" قائمة الأكثر مشاهدة خلال شهر رمضان على منصة واتش إت، حيث نشر العوضي عبر حسابه الرسمي على موقع فيس بوك صورة تظهر فيها المسلسلات العشرة الأعلى مشاهدة على المنصة.

وجاء خلالها مسلسل فهد البطل محتلًا المركز الأول، يليه مسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبدالعزيز في المركز الثاني، وعلّق العوضي على هذا الصورة قائلًا: "ألف حمد وشكر.. إخواتي العشق والحب.. نجاح اكتساح".

من جانبها؛ نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تدوينة ساخرة فسرها رواد مواقع التواصل الاجتماعي انها تعد بمثابة رد على التدوينة السابقة للفنان أحمد العوضي، حيث علقت بتهكم "ابويا ابويا أنا رقم واحد يا ابويا الحصان يابويا".

وبعدها يعود الفنان أحمد العوضي إلى دائرة الاثارة والتلميح مرة اخرى ، من خلال نشر صورة توضح نسب الأكثر بحثا على موقع جوجل، معلنًا تصدر مسلسله "فهد البطل" القائمة، ويليه برنامج "رامز إيلون مصر" للفنان رامز جلال.

ثم جاءت بعد ذلك هذه الاعمال "العتاولة2" بطولة أحمد السقا وباسم سمرة، و"حكيم باشا" بطولة مصطفى شعبان، "الغاوي" بطولة احمد مكي، وبرنامج "مدفع رمضان"، ومسلسل "إش إش" بطولة مي عمر، واخيرًا مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز.

وهنا لم تقف الفنانة ياسمين عبد العزيز مكتوفة الايدي، بل نشرت تدوينة مليئة بالتميحات حول مسلسل "فهد البطل"، وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث قالت: "سعيدة جدا بالنجاح الجماهيري الكبير لمسلسلنا، والحمد لله إن ده جه من خلال محتوى بعيد عن الإسفاف والبلطجة وكل ما يجرح العين والأذن".

وتابعت الفنانة ياسمين عبد العزيز "إحنا كفنانين دورنا نرتقي بذوق الناس، مش نشارك في انحداره.والحقيقة إن عندنا جمهور واعي قادر يفرق ويصنف وبيساند الفن الراقي المحترم بكل حب وثقة".

وتوسعت دائرة الصراع لتضم محبي النجمين وبعض المقربين، حيث دخل على خط المشاحنات، الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد أن نشر فيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لشقيقته ياسمين من احتفال سابق لها وهي ترقص على أغنية للمغني الجوكر: "باشا رقم 1 ده مش أنت.. باشا احنا نشوط اللي ييجي على السكة".

ولم يكتف الفنان وائل عبد العزيز بهذه التدوينة، حيث نشر تدوينة اخرى قال فيها: "الادعاء المبالغ فيه بأفكار وعقلية مصطنعة للأسف هو فعل فاضح في طريق المعاملات السوية… الشخصيات المزيفة مش محتاجة مجهود علشان تتعرف… لأن محاولة الإثبات والإقناع والإبهار بتخليهم يتكلموا من أوطى نقطة للوعي … مش مبنية على قيم حقيقية … فتلاقي الكلام وعكسه حسب المواقف والأهواء.. قول زي ما تقول … الأفعال فضاحة يا بيه … مؤشرات التقييم اللي طالعة نازلة ده بتخلي الناس اللي وعيها قليل تتوه في إنها تقفشك … بس الواعي، كاشفك شايفك عارفك … بس مش فاضيلك … لأن الواعي مركز في إطاراته اللي بيصنعها لتحقيق أهدافه … فمش كل معسول الكلام سماعه حلو … فأهالينا علمونا بفطرتهم أن أغلب السم بيبقي في العسل".

المثير للدهشة أن الفنان أحمد العوضي كان قد صرح خلال لقاء تليفزيوني قبل شهر رمضان المنقضي قائلًا: "ياسمين عبدالعزيز نجمة كبيرة أتمنى مسلسلها يبقى رقم 1 في مصر، وقبل ما اتجوزها كنت من المعجبين بها وبفنها، وأتمنى لها تكسر الوطن العربي بمسلسها الجديد، وأنا متأكد أن ده هيحصل واتمنى لها كل التوفيق والنجاح".

يشار إلى ان هناك العديد من الاعمال التي جمعت بين النجمين ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وذلك خلال السنوات الماضية، وبدأت هذه المشاركة بمسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2019، المسلسل بطولة ياسمين عبد العزيز.

وشارك "العوضي" كأحد النجوم الشباب الواعدين وسط مشاركة نخبة من النجوم وهم فتحي عبدالوهاب، مراد مكرم، محمد عز، أحمد صلاح حسني، تأليف عبدالله حسن وإخراج حسام علي.

ثم جاءت المشاركة الثانية بعد أن قررت ياسمين إسناد دور البطولة للعوضي في مسلسل "اللي مالوش كبير" ليكون البطل الأساسي أمامها في المسلسل والذي حقق نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه في موسم رمضان عام 2021، والمسلسل تاليف عمرو محمود ياسين واخراج مصطفى فكري وشاركهما البطولة النجم خالد الصاوي، الفنانة دينا فؤاد، الفنان خالد سرحان، الفنان أحمد سعيد عبد الغني.

وأخيرًا جاءت المشاركة الثالثة للنجمين من خلال مسلسل "ضرب نار" الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023 ولاقى استحسان الجمهور، والمسلسل تأليف ناصر عبدالرحمن واخراج مصطفى فكري.