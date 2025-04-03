زخم مسرحي في أيام عيد الفطر.. عروض متميزة وإقبال جماهيري كبير

تشهد المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح بوزارة الثقافة حالة من الزخم الفني والجماهيري، حيث ترفع العروض المسرحية المختلفة شعار "كامل العدد"، في إشارة إلى الإيرادات المتميزة، رغم تقديمها بأسعار تذاكر مخفضة، والإقبال الكبير الذي يعكس تعطش الجمهور للفنون الحية طوال أيام عيد الفطر المبارك.

يأتي هذا الإقبال مدفوعًا بجودة العروض المقدمة، التي تجمع بين الأعمال الكلاسيكية والتجارب المعاصرة، مما يعزز من دور المسرح كأحد أهم وسائل الإبداع والتنوير في المجتمع.

تواصل فرق البيت الفني للمسرح تقديم باقة من العروض المسرحية المتميزة لجمهور المسرح، حيث تحتضن خشبات المسارح المصرية أعمالا متنوعة تناسب مختلف الأذواق.

مسرح الكوميدي

تقدم فرقة المسرح الكوميدي عرضها الجديد "في يوم وليلة"، تأليف وإخراج محمد عبد الستار، وذلك على مسرح ميامي في التاسعة مساء.

المسرح الحديث

يستضيف مسرح السلام العرض المسرحي "سجن النسا"، من تأليف الكاتبة الراحلة فتحية العسال، وإخراج يوسف مراد منير، في التاسعة مساء، كما تحتضن قاعة يوسف إدريس العرض المسرحي "كازينو"، من تأليف وأشعار أيمن النمر، ورؤية إخراجية لعمرو حسان، وذلك في الثامنة والنصف مساءً.

مسرح الغد

يقدم مسرح الغد العرض المسرحي "بلاي"، من تأليف سامح مهران، وإخراج محمد عبد الرحمن الشافعي، في الثامنة والنصف مساءً.

مسرح الطليعة

تعيد فرقة مسرح الطليعة تقديم رائعة "كارمن" برؤية إخراجية جديدة للمخرج ناصر عبد المنعم، حيث يُعرض على قاعة زكي طليمات بدءًا من ثالث أيام العيد، في تمام الثامنة والنصف مساءً.

عروض للأطفال

حرصا على تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للصغار، تقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس العرض المسرحي "مروان وحبة الرمان"، من تأليف رحمة محجوب، وإخراج ياسر عبد المقصود، على مسرح القاهرة للعرائس في السابعة مساء.

كما تعرض فرقة المسرح القومي للأطفال مسرحية "مملكة الحواديت"، من تأليف وأشعار وليد كمال، وإخراج إيهاب ناصر، على المسرح القومي للأطفال في السابعة مساء.

مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

تقدم فرقة مسرح الشمس عرضها المميز "أسطورة أرض الفراولة"، من تأليف سامح عثمان، وإخراج علي عثمان، وذلك على مسرح الحديقة الدولية في السابعة مساء.

مسرح الإسكندرية

وفي الإسكندرية، تستضيف خشبة مسرح ليسيه الحرية العرض المسرحي "غرام في المسرح"، من تأليف بدر محارب، إعداد محمد عبد القوي، وإخراج سامح الحضري، وذلك في الثامنة مساء.

تُقدَّم هذه العروض في إطار حرص البيت الفني للمسرح على إثراء المشهد المسرحي المصري، وتقديم تجارب مسرحية تلبي تطلعات الجمهور بمختلف فئاته.

