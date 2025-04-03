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الخميس 03 أبريل 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

تعاون بين دار "هولي صوفيا" ومنصة "أبجد" في مجال النشر الإلكتروني

لوجو
لوجو
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أعلنت دار هولي صوفيا ومنصة أبجد عن التعاون بينهما في مجال نشر اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ عن طريق الكتب الاليكترونية، لتلبية اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت القراء ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ. مما يسهم في إﺑﻘﺎء القراء العرب في كافة أنحاء العالم، على اﺗﺼﺎل ﺑﻮﻃﻨﻬﻢ وﺗﺮاﺛﻬﻢ.

كما يسهم التعاون بين "هولي صوفيا" و "أبجد" في إثراء مكتبة أبجد بكتب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وإﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻣﺸﺘﺮﻛﻲ تطبيق أبجد التابع للمنصة ذاتها.

ودار هولي صوفيا لنشر المعرفة هي بوابة إلكترونية تابعة لجامعة هولي صوفيا القبطية الأرثوذكسية لنشر وتوزيع الكتب الإلكترونية لأي مؤلف أو ناشر بالكنيسة القبطية، وتهتم بالحفاظ على اﻟﺘﺮاث الفكري الآبائي اﻟﻐﻨﻲ للكنيسة اﻟﻘﺒﻄﻴﺔ اﻷرﺛﻮذﻛﺴﻴﺔ وﻧﻘﻠﻪ إلى اﻷﺟﻴﺎل المقبلة في كل مكان بكل وسائل المعرفة الحديثة.

أما شركة أﺑﺠﺪ وتطبيقها ﻫﻲ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻜﺘﺐ الإلكترونية ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﺗﻀﻢ ﺣﺎﻟﻴًﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٢٨٠٠٠ ﻛﺘﺎب ﻋﺮﺑﻲ ووصلت إلى أكثر من خمسة ملايين تحميل للتطبيق.

وبناءً على التعاون بين الدار والمنصة يتمكن القارئ القبطي والقارئ العربي من قراءة وتصفح كل الكتب المجانية على التطبيق البالغ عددها أكثر من ألف كتاب ويتم الآن إضافة الكثير منها من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أو من خلال الاشتراك "بلا حدود" وهو اشتراك شهري مقابل مبلغ تحدده شركة أبجد.

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