انقسام في اتحاد اليد حول مدرب المنتخب يهدد مسيرة الفراعنة

حالة من الانقسام والتخبط يشهدها مجلس ادارة اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي تهدد مسيرة منتخب مصر لكرة اليد في الفترة المقبلة والذي يعتبر من افضل المنتخبات الجماعية في مصر بالنتائج التي حققها علي المستويين الدولي والاولمبي

وكشف مصدر خاص ان تشافي باسكوال مدرب فيزبريم الحالي و مدرب برشلونة السابق يقترب من تدريب منتخب مصر في الفترة القادمة خلفا للاسباني خوان كارلوس باستور

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز ان الجهاز الفني المساعد للمدير الفني شهد بعض الترشيحات من ضمنها تعين مدرب الزمالك الحالي مساعد للمدير الفني

وتابع المصدر ان هناك مجاملات في اختيار الجهاز الفني لمنتخب مصر لكرة اليد داخل الاتحاد برئاسة خالد فتحي

وأشار المصدر ان اتحاد اليد في الوقت الحالي يشهد انقسامات داخلية علي الجهاز الفني وتشكيل اللجان التي تم الإعلان عنها من قبل

