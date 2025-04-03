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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة سيناء يتابع تجهيز وحدة الرعاية الصحية المطورة بالطويل تمهيدًا للافتتاح

وكيل صحة سيناء يتابع
وكيل صحة سيناء يتابع تجهيز وحدة الرعاية الصحية المطورة بالطو
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أكد الدكتور أحمد سمير بدر، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء،  أهمية المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها وحدات الرعاية الصحية الأولية على مستوى المحافظة .

وفي هذا الإطار، وجه وكيل الوزارة الدكتورة اينا سلام ، مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بالمديرية، بضرورة المتابعة الميدانية لوحدة الرعاية الصحية الأولية بقرية الطويل التابعة لمركز العريش، وذلك للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بفرش الوحدة وتجهيزها بالمستلزمات الطبية وغير الطبية اللازمة، تمهيدًا لافتتاحها وتقديم الخدمات الصحية لأهالي القرية والمناطق المحيطة.

وأكدت الدكتور إينا سلام في زيارتها اليوم لوحدة الطويل يرافقها الدكتور محمد حمد عوض مدير إدارة العريش الصحية ان تعليمات وكيل وزارة الصحة بسرعة إنهاء أعمال الفرش والتجهيز وفقًا للمعايير والجودة المطلوبة، والتأكد من توفير كافة الاحتياجات لضمان تقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

وذكرت الدكتورة اينا أن توجيهات وكيل وزارة الصحة في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء لتطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للقطاع الصحي، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

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