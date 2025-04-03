ديربي لندن.. تشكيل توتنهام ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي

أعلن الأسترالي أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تشيلسي في ديربي لندن، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يحل فريق توتنهام، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الكوري الجنوبي سون هيونج مين تشكيل توتنهام أمام تشيلسي، رفقة دومينك سولانكي وجيمس ماديسون.

يحتل توتنهام المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يأتي تشيلسي في المرتبة السادسة وفي رصيده 49 نقطة.

تشكيل توتنهام ضد تشيلسي

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: دجيد سبينس - كريستيان روميرو - فان دي فين - ديستيني أودوجوي

خط الوسط: رودريجو بينتانكور - لوكاس بيرجفال - جيمس ماديسون

وفي الهجوم: سون هيونج مين - دومينيك سولانكي - ويلسون أودوبيرت.