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الخميس 03 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأوكراني

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا يوم الخميس ٣ ابريل من  أندريه سيبيها وزير خارجية أوكرانيا.
استعرض الوزيران ما شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين من تطورات خلال الفترة الماضية، وسبل الارتقاء بأطر التعاون المشتركة القائمة في المجالات الفنية والاقتصادية والتجارية بين البلدين. 

كما استمع الوزير عبد العاطي إلى عرض من نظيره الأوكراني لتطورات جهود الوساطة الأمريكية الخاصة بالأزمة الأوكرانية، وما تم التوصل إليه في جولتي المفاوضات غير المباشرة في جدة والرياض، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن دعم مصر لتلك الجهود بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار.

الأزمة الأوكرانية بدر عبد العاطي وزير الخارجية