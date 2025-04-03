كول بالمر يقود تشكيل تشيلسي ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يستضيف فريق تشيلسي، اليوم الخميس، نظيره توتنهام على ملعب ستامفورد بريدج، في لقاء ينطلق في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الشاب كولر بالمر تشكيل تشيلسي أمام توتنهام، بجانب البرتغالي بيدرو نيتو وجادون سانشو والسنغالي نيكولاس جاكسون.

يحتل تشيلسي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 49 نقطة، بينما يأتي توتنهام في المركز الرابع عشر وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل تشيلسي ضد توتنهام

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفوه تشالوباه - ليفي كولويل - مارك كوكوريلا

خط الوسط: إنزو فيرنانديز - موسيس كايسيدو - كول بالمر

وفي الهجوم: بيدرو نيتو - نيكولاس جاكسون - جادون سانشو.