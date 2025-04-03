30 لاعبًا ولاعبة يمثلون مصر في بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب بالصين

يستعد المنتخب المصري للسلاح لخوض منافسات بطولة العالم للناشئين والشباب، المقرر إقامتها في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري، وسط طموحات كبيرة بتحقيق إنجازات جديدة على الساحة الدولية.

وتضم البعثة المصرية 30 لاعبًا ولاعبة يشاركون في مختلف الأسلحة، وهي الشيش، سيف المبارزة، والسيف، وذلك ضمن استراتيجية الاتحاد المصري للسلاح لدعم المواهب الناشئة وتأهيلها للمنافسة على أعلى المستويات.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح إسناد رئاسة البعثة إلى الكابتن طارق الحسيني، رئيس الاتحاد، لضمان توفير كل سبل الدعم للمنتخب خلال مشواره في البطولة، كما يرافقه المهندس أحمد نبيل، عضو مجلس الإدارة.

ويدخل المنتخب المصري البطولة بثقة كبيرة، في ظل تألق عدد من لاعبيه على الساحة الدولية، حيث يتصدر عبدالرحمن طلبة التصنيف العالمي لسلاح الشيش برصيد 227 نقطة.

وفي سلاح السيف، يحتل أحمد هشام المركز الخامس عالميًا برصيد 86 نقطة، بينما يتواجد محمود السيد في المركز الرابع بسلاح سيف المبارزة برصيد 99 نقطة، ويليه يوسف شامل في المركز السادس برصيد 80 نقطة ثم إسلام أسامة بالمركز الثامن برصيد 79 نقطة.

ويتطلع الجهاز الفني واللاعبون إلى تقديم أداء مميز، والمنافسة بقوة على الميداليات لتعزيز مكانة مصر في رياضة السلاح عالميًا.