بعد قرارات ترامب.. الرسوم الجمركية الأمريكية عند ذروتها منذ أكثر من قرن

رفعت الولايات المتحدة معدل الرسوم الجمركية المفروضة على جميع وارداتها إلى 22%، بعد أن كان لا يتجاوز 2.5% خلال عام 2024، وفقًا لتصريحات مسؤول في وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني.

وأوضح رئيس قسم الأبحاث الاقتصادية الأمريكية في الوكالة، أولو سونولا، أن هذا المستوى من التعريفات الجمركية لم تشهده الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، حيث يعود آخر معدل مشابه إلى عام 1910.

وأشار سونولا، في بيان صدر عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض ضريبة استيراد عامة بنسبة 10% إلى جانب رسوم إضافية مرتفعة على عدة دول، إلى أن هذه الخطوة ستؤثر بشكل عميق على الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

وحذّر من أن استمرار التعريفات عند هذا المستوى المرتفع لفترة طويلة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي في عدة دول، وهو ما قد يجعل العديد من التوقعات الاقتصادية غير صالحة للقياس في ظل المتغيرات الجديدة.

وكان ترامب قد أعلن من البيت الأبيض عن فرض رسوم جمركية مشددة على العديد من الشركاء التجاريين، شملت 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة التجارة الخارجية الأمريكية.